Промоутер рассказал о возможности Джошуа стать первым боксером-миллиардером

Чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа может стать первым боксером-миллиардером. Такую точку зрения высказал промоутер 27-летнего британца Эдди Хирн. Его слова приводит Sportbible.com.

«Уже сейчас Энтони — богатый человек, и он легко может стать первым боксером, заработавшим миллиард. Ему всего 27. У него впереди еще как минимум 10 лет карьеры. Его коммерческий потенциал за пределами бокса огромен. Больше, чем у Бекхэма и других топовых футболистов мира», — сказал Хирн.

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По информации The Mirror, гонорар Джошуа за бой с Кличко составил около 15 миллионов фунтов (19,3 миллиона долларов). Аналогичную сумму получил и 41-летний украинец.

29 апреля в Лондоне Джошуа нокаутировал Кличко в 11-м раунде и завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).