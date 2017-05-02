Фьюри выразил готовность побить Джошуа одной рукой

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри выразил готовность подраться с соотечественником Энтони Джошуа в ближайшее время при любых обстоятельствах. Его слова приводит Sky Sports.

«Бой между мной и Джошуа станет величайшим в мире, и все знают это. Тяжеловесы. Я и Джошуа, и никто другой. Весь мир в ожидании нашего боя, и я все еще сильнейший боксер на планете. Уверен, смогу побить его, даже одной рукой», — заявил Фьюри.

Он не выходил на ринг с ноября 2015 года, когда победил Владимира Кличко судейским решением. Спустя несколько месяцев Фьюри отказался от титулов и временно приостановил карьеру для лечения от наркозависимости.

В ночь на 30 апреля Джошуа нокаутировал Кличко в 11-м раунде и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). После победы он бросил вызов Фьюри.

Оба британца не знают поражений на профессиональном ринге. 27-летний Джошуа одержал 19 побед в 19 боях (все нокаутом). 28-летний Фьюри имеет в активе 25 побед в 25 боях (18 нокаутом).