СМИ сообщили о планах Кличко после поражения от Джошуа

Украинский боксер Владимир Кличко может вернуться на ринг только ради реванша с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает ESPN.

«Владимир намерен подумать, продолжать ли карьеру, но есть крайний срок, когда он должен сообщить Энтони Джошуа о реванше. Кличко ясно дал понять, что вернется на ринг только для повторного боя с Джошуа», — написал журналист ESPN Дэн Рафаэль.

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Ранее в воскресенье и Джошуа, и Кличко допустили возможность реванша, но британец также бросил вызов соотечественнику Тайсону Фьюри.

Бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа прошел в ночь на воскресенье в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде. 27-летний англичанин завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).