Джошуа победил Кличко техническим нокаутом

Британский боксер Энтони Джошуа одержал победу над украинцем Владимиром Кличко в бою за титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Бой состоялся 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В 4-м раунде Джошуа отправил Кличко в нокдаун, в 5-м на канвасе оказался британец. Он сумел оправиться и завладел преимуществом в концовке поединка. В 11-м раунде Джошуа дважды отправил украинца в нокдаун, после очередной серии его попаданий рефери остановил бой.

Соперники заработали за поединок по 13 миллионов долларов. Это поражение стало 5-м в профессиональной карьере 41-летнего Кличко. В активе 64 победы (53 нокаутом). 27-летний Джошуа остается непобежденным, он одержал 19 побед в 19 поединках (все — досрочно).

Каждый из боксеров выигрывал Олимпийские игры. Кличко стал чемпионом в Атланте-1996, Джошуа стал сильнейшим в Лондоне-2012.