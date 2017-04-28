Майк Тайсон поддержит Кличко в бою с Джошуа

Американский боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе, Майк Тайсон признался, что будет болеть за Владимира Кличко в бою с британцем Энтони Джошуа. Видео-интервью с Тайсоном размещено в YouTube-канале Showtime Sports.

«Я хочу, чтобы Кличко победил, но это будет непросто. Я видел этого парня, Джошуа, он очень сильный и большой. Я хочу, чтобы Кличко выиграл, потому что люблю, когда великие чемпионы завершают карьеру на вершине. Он — последний боксер из моей эры. Все уже завершили карьеру, а он продолжает драться», — сказал Тайсон.

Также американец отдал предпочтение Виталию Кличко в сравнении с Владимиром. «Виталий был более сильным бойцом, но Владимир выглядит лучше. Он — более стильный», — считает Тайсон.

Бой между Кличко и Джошуа пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» в ночь на воскресенье. В поединке будут разыгрываться титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (IBO).

В активе 41-летнего Кличко 64 победы (53 нокаутом) и 4 поражения. 27-летний Джошуа одержал 18 побед в 18 боях (все нокаутом).