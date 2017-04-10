Фьюри назвал фаворита в бою Кличко с Джошуа

Британский боксер-тяжеловес, бывший чемпион мира по версиям WBO и WBA Тайсон Фьюри назвал украинца Владимира Кличко фаворитом боя со своим соотечественником Энтони Джошуа. Об этом сообщает Spox.com.

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«В бою между Джошуа и Кличко я ставлю на досрочную победу Владимира, просто потому что он лучше. Что касается меня, то, возможно, вы увидите мое возвращение в конце 2017 года», — заявил Фьюри.

6 марта британец сообщал, что в ближайшее время определится с соперником проведет бой 13 мая. В последнем бою на профессиональном ринге, состоявшемся в ноябре 2015 года, Фьюри единогласным решением судей победил Кличко.

Поединок украинца с Джошуа состоится 27 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Джошуа, и вакантный титул суперчемпиона WBA.