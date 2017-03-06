Тайсон Фьюри анонсировал возвращение на ринг

Британский боксер Тайсон Фьюри анонсировал возвращение на профессиональный ринг. Об этом спортсмен сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Срочные новости! Большое возвращение состоится 13 мая. Работаем над поиском соперника. Следите за новостями», — написал Фьюри в своем микроблоге.

3 декабря Фьюри объявил о возвращении в бокс после того, как избавился от наркозависимости. В октябре британский тяжеловес отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA. Он объяснил это желанием заняться собственным «лечением и оздоровлением».

Эти пояса, а также титулы по версии IBF и IBO боксер завоевал в бою против украинца Владимира Кличко, который прошел в ноябре 2015 года. Позднее звания IBF он был лишен из-за отказа встретиться с обязательным претендентом — украинцем Вячеславом Глазковым.