Бой с участием Кличко впервые с 2013 года покажут по российскому ТВ

Боксерский поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко будет показан на телеканале «Матч ТВ». Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает «Советский спорт».

Прямая трансляция боя начнется в субботу, 29 апреля, в 22:55 по московскому времени.

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Бой с Джошуа пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Международной боксерской организации (IBO).

Последним поединком с участием Кличко, который был показан на российском телевидении, стал его бой с россиянином Александром Поветкиным. Встреча состоялась 5 октября 2013 года, победа единогласным решением судей досталась представителю Украины.