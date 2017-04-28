Британское издание назвало Кличко российским гигантом бокса

Британское издание Daily Star назвало украинца Владимира Кличко российским боксером. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Российский гигант бокса Владимир Кличко помолвлен со сногсшибательной американской актрисой Хейден Панеттьери», — говорится в подписи к фотографии на сайте издания.

29 апреля Владимир Кличко встретится с британцем Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (IBO).

В активе 41-летнего Кличко 64 победы (53 нокаутом) и 4 поражения. 27-летний Джошуа одержал 18 побед в 18 боях (все нокаутом).

В материале от 25 апреля британское издание The Sun назвало Киев и Донецк частью России.