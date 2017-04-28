Букмекеры назвали фаворита в бою Кличко — Джошуа

Букмекеры назвали британца Энтони Джошуа фаворитом в бою с украинцем Владимиром Кличко. Об этом сообщает портал Flashscore.

Коэффициенты на победу Джошуа варьируются от 1,4 до 1,5. Вероятность успеха Кличко оценивается аналитиками в 32 процента (от 2,8 до 3,2). Сделать ставку на ничейный исход боя можно с коэффициентом 25,0 (4 процента).

Изначально, когда о поединке было объявлено в ноябре 2016 года, коэффициенты были примерно равными: 1,9 против 2 в пользу британца. Перед боем Джошуа отметил, что шансы соперников равны, а Кличко рассказал о преимуществе в опыте.

Бой между Кличко и Джошуа пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» в ночь на воскресенье. В поединке будут разыгрываться титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (IBO).

В активе 41-летнего Кличко 64 победы (53 нокаутом) и 4 поражения. 27-летний Джошуа одержал 18 побед в 18 боях (все нокаутом).