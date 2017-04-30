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Джошуа объяснил победу над Кличко

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Энтони Джошуа рассказал о победе над украинцем Владимиром Кличко в поединке за титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Слова англичанина приводит Fightnews.com.

«Я не идеален, но работаю над собой. Можно быть феноменальным бойцом, но бокс — это, в первую очередь, характер. После нокдауна я дрался сердцем. Это был единственный шанс победить. Только в таких боях ты узнаешь, что на самом деле из себя представляешь», — сказал Джошуа.

Британец также признался, что не знает, состоится ли повторный бой с Кличко. «Посмотрим, потребует ли он реванш, но в любом случае благодарю его за этот бой. Владимир остается примером для подражания», — добавил британец.

Кличко также не исключил проведения повторного поединка. «В контракте есть пункт о реванше, но сейчас я хочу взять время на раздумья по поводу своей карьеры», — приводит слова 41-летнего украинца ТАСС.

Бой между Кличко и Джошуа прошел в ночь на воскресенье в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.

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