Глава UFC назвал Джошуа спасителем бокса

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал британца Энтони Джошуа, победившего украинца Владимира Кличко, спасителем бокса. Свое мнение он высказал в Instagram.

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«Бокс умирал в ожидании зрелищного чемпиона в тяжелом весе. Теперь он появился — это Энтони Джошуа. Поздравляю, чемпион!» — написал Уайт.

Глава UFC неоднократно критиковал Кличко-младшего, называя его стиль «позором бокса». В 2013 году Уайт высказал мнение, что украинец не хочет драться, а только висит на сопернике.

29 апреля в Лондоне Джошуа нокаутировал Кличко в 11-м раунде и завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).