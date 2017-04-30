Виталий Кличко прокомментировал поражение брата от Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко, ныне занимающий пост мэра Киева, назвал боем гладиаторов поединок своего брата Владимира с англичанином Энтони Джошуа. Слова Кличко-старшего приводит УНН со ссылкой на пресс-службу киевского мэра.

«Это был бой гладиаторов, когда два лучших бойца в мире встретились в ринге. Владимир доминировал, имел все шансы победить. Но случилось так, как есть. Что дальше? Владимир в ближайшее время сделает заявление. Я не могу решать за него. Я поддержу брата в любом его решении», — сказал Кличко-старший.

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По мнению мэра, Владимир должен был действовать агрессивнее. «Он много ждал и давал возможность Джошуа атаковать. Сейчас сложно анализировать, но, по моему мнению, надо было агрессивнее действовать и не давать Джошуа прийти в себя. Я был удивлен, что у Джошуа такая неплохая кондиция. Я думал, что он не сможет так активно действовать», — добавил Виталий.

Бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа прошел в ночь на воскресенье в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде. 27-летний англичанин завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). После поединка оба бойца допустили возможность реванша.