Американский боксер Уайлдер бросил вызов Джошуа

Американский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер заявил о намерении провести бой с англичанином Энтони Джошуа. Слова американца приводит TMZ.

«Джошуа — это тот соперник, которого я хочу получить. Моя кровь кипит. Мы поставим наши пояса на кон — и дело с концом. Посмотрим, кто выйдет чистым из этой передряги, когда дым после битвы рассеется. И я вам гарантирую, что у меня все получится, ведь я и не из таких передряг выбирался!» — сказал Уайлдер.

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Энтони Джошуа 29 апреля в Лондоне нокаутировал украинца Владимира Кличко в 11-м раунде и завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

В активе 27-летнего британца 19 побед в 19 боях (19 нокаутом), 31-летний американец победил 38 раз (37 нокаутов) и не потерпел ни одного поражения.