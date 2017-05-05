Виталий Кличко оценил возможность реванша брата с Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко, ныне занимающий пост мэра Киева, прокомментировал возможность реванша между его младшим братом Владимиром и британцем Энтони Джошуа. Слова Кличко-старшего приводит сайт Братства Кличко.

«Будет ли реванш Владимира с Джошуа? Я скажу одну вещь: сам бой — это десерт, а за ним стоит большая работа. Можете представить, что 25 лет вы каждый день приходите в зал и готовите себя, соблюдаете режим. Естественно, от этого устаешь. Но если у Владимира будет мотивация, если он скажет себе: "Я выйду на бой, я сделаю все, чтобы победить Джошуа, и это будет бой всей моей жизни“ — я всегда поддержу моего брата», — сказал Кличко-старший.

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По словам мэра Киева, он хочет, чтобы Владимир вновь вышел на ринг с Джошуа и расставил все точки над і.

Бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа прошел в ночь на 30 апреля в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде. 27-летний англичанин завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). После поединка оба бойца допустили возможность реванша.