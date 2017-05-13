Владимир Кличко вернулся в рейтинг WBC

Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко вернулся в рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC) и занял второе место. Об этом сообщается на сайте WBC.

На первой строчке в рейтинге расположился американец Бермейн Стиверн. Третьим идет Луис Ортис из Кубы. В предыдущем рейтинге украинец не был представлен, так как он находился в статусе претендента на чемпионский пояс по другим версиям.

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29 апреля Кличко проиграл британскому боксеру Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе. В 11-м раунде Джошуа дважды отправил украинца в нокдаун, после очередной серии его попаданий рефери остановил бой.

Это поражение стало пятым в профессиональной карьере 41-летнего Кличко. В его активе 64 победы (53 нокаутом). 27-летний Джошуа остается непобежденным, он одержал 19 побед в 19 поединках (все — досрочно).