Названа дата реванша между Кличко и Джошуа

Бой-реванш между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа состоится 11 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает всемирная боксерская база данных Boxrec.

Поединок пройдет на самой большой арене города — T-Mobile вместимостью 20 тысяч зрителей. На этой же площадке 26 августа встретятся американец Флойд Мэйуэзер и ирландец Конор Макгрегор.

В бою Кличко и Джошуа будут разыграны титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO), которыми в настоящее время владеет британец.

Первый бой между Кличко и Джошуа прошел в ночь на 30 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде. Оба боксера по ходу поединка побывали в нокдауне.

В активе 27-летнего уроженца Уотфорда 19 побед в 19 боях (все — нокаутом). 41-летний Кличко одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел 5 поражений.