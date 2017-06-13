Джошуа назвал приоритетного соперника для следующего боя

Британский боксер Энтони Джошуа назвал соотечественника Тайсона Фьюри приоритетным вариантом для следующего боя. Об этом сообщает Sky Sports.

«Я слушаю, что говорят люди. Фьюри много говорил и дал ясно понять, что хочет боя со мной. Сейчас я нахожусь в той позиции, когда могу сказать — "Тайсон, я заинтересован в поединке с тобой, давай дадим людям то, что они хотят видеть". Бой с ним — приоритетный вариант», — сказал Джошуа.

Кроме того, британец заявил, что намерен драться с Деонтеем Уайлдером в США, а также не исключил возможности реванша с Владимиром Кличко в ноябре-декабре 2017 года.

10 июня Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа анонсировал проведение реванша с украинцем в Нигерии.

2 мая Фьюри выразил готовность побить Джошуа одной рукой.

Первый бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа прошел в ночь на 30 апреля в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде. 27-летний англичанин завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). После поединка оба бойца допустили возможность реванша.