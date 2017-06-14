Фьюри захотел провести бой с Поветкиным

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри хочет провести бой с россиянином Александром Поветкиным. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Кроме того, Фьюри пожелал встретиться с чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) соотечественником Энтони Джошуа.

«Я был вне бокса почти два года, но я не верю, что ты сможешь победить меня. Мне хочется вернуться и посмотреть, насколько я хорош даже после такого перерыва. Я хочу драться с американцем Деонтеем Уайлдером, новозеландцем Джозефом Паркером и даже с Поветкиным», — отметил британец.

Фьюри не выходил на ринг с ноября 2015 года, когда победил украинца Владимира Кличко судейским решением и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO. Спустя несколько месяцев британец отказался от поясов и временно приостановил карьеру для лечения от наркозависимости.

Поветкин исключен из рейтингов WBC и IBF и WBO. В декабре 2016 года перед боем с канадцем Бермейном Стиверном в пробе россиянина обнаружили анаболический стероид остарин.