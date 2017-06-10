Рябинский рассказал о «чистоте» Поветкина

Российский боксер Александр Поветкин успешно прошел допинг-тесты перед боем с украинцем Андреем Руденко. Об этом рассказал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, его слова приводит ТАСС.

«Это правда. Все пробы чистые, как и должно быть. Данная информация подтверждена письмом Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA)», — заявил Рябинский.

Поединок Поветкина и Руденко пройдет в Москве 1 июля. Обоих спортсменов проверят на допинг до и после поединка. Россиянин одержал 31 победу (23 — нокаутом) при единственном поражении. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и два поражения.

37-летний Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Всемирная боксерская организация (WBO) отказалась вернуть россиянина в свой рейтинг после проваленного допинг-теста. В декабре 2016 года перед боем с канадцем Бермейном Стиверном в пробе Поветкина обнаружили анаболический стероид остарин.