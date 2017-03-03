WBC дисквалифицировал Поветкина на неопределенный срок

Российский боксер Александр Поветкин, проваливший допинг-тест, отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок и оштрафован на 250 тысяч долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«В соответствии с решением WBC от 17 августа 2016 года, господин Поветкин должен быть отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределенный срок. Поветкин должен заплатить штраф в WBC в размере 250 тысяч долларов. Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) разработает конкретный протокол тестирования Поветкина за его собственный счет», — приводит сообщение РИА Новости (сайт WBC на момент написания заметки не работает — прим. «Ленты.ру»).

Поветкин имеет право подать заявку на восстановление членства в WBC через год после принятия решения о его отстранении. Если все допинг-тесты окажутся «чистыми», совет рассмотрит возможность снятия дисквалификации со спортсмена, при этом он продолжит сдавать пробы в рамках индивидуального протокола.

Кроме того, WBC дал Поветкину возможность представить «дополнительные доказательства» относительно его положительной допинг-пробы на остарин.

13 февраля коллегия присяжных заседателей федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк постановила, что российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний после его внесения в список запрещенных препаратов.

Поветкин был обвинен в употреблении допинга перед боем за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с американцем Деонтеем Уайлдером, который должен был состояться в мае 2016 года в Москве. В ходе слушаний россиянин отметил, что принимал мельдоний по рекомендации врача Максима Красавина в начале сентября 2015 года во время тренировок в Казахстане. Вместе с тем боксер настаивал, что после того, как 1 января 2016 мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов, он его не употреблял.

17 декабря 2016-го сорвался еще один бой россиянина — за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Тот отказался боксировать после обнаружения в пробе россиянина остарина.