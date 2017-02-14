Адвокат объяснил поражение Поветкина в американском суде

Сторона российского боксера Александра Поветкина будет ходатайствовать о смене состава присяжных в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк (США), так как в ходе слушаний были допущены процессуальные нарушения. Об этом рассказал адвокат боксера Алексей Карпенко. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Чрезвычайно удивлены этим решением, мы были уверены, что выиграем. Мы полагаем, что те свидетели, которых мы вызвали, с убедительностью доказали, что Поветкин в 2016 году мельдоний не принимал», — сказал Карпенко.

По словам адвоката, единственное, на чем может основываться решение суда присяжных, это показания главы антидопинговой лаборатории Лос-Анджелеса Энтони Буча. «Мы его показания убедительнейшим образом опровергли благодаря двум экспертам. Также было запредельное и скандальное поведение адвоката Уайлдера в последний день слушаний: он выступил с двухчасовой речью, где обвинил нас во всех смертных грехах, что мы скрывали доказательства, манипулировали фактами», — добавил Карпенко.

Юрист также анонсировал подачу ходатайства о назначении новой коллегии присяжных. «К сожалению, мы не могли опровергнуть ложь, вылитую на Поветкина. В ближайшие дни будем подавать ходатайство о том, чтобы суд назначил новый суд присяжных, распустив эту коллегию, потому что у них на глазах были допущены процессуальные нарушения, либо чтобы суд не принимал во внимание вердикт присяжных во время вынесения решения», — сказал адвокат.

13 февраля коллегия присяжных заседателей федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк постановила, что российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний после его внесения в список запрещенных препаратов.

Поветкин был обвинен в употреблении допинга перед боем за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с американцем Деонтеем Уайлдером, который должен был состояться в мае 2016 года в Москве. В ходе слушаний россиянин отметил, что принимал мельдоний по рекомендации врача Максима Красавина в начале сентября 2015 года во время тренировок в Казахстане. Вместе с тем боксер настаивал, что после того, как 1 января 2016 мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов, он его не употреблял.

17 декабря 2016-го сорвался еще один бой россиянина — за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Тот отказался боксировать после обнаружения в пробе россиянина остарина.