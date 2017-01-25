Бой Уайлдера снова отменили из-за найденного у соперника допинга

Бой чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера против Анджея Вавжика не состоится из-за положительной допинг-пробы поляка. Об этом в среду, 25 января, сообщает ESPN.

В анализах польского боксера, взятых 15 и 16 января, был обнаружен стероид станозолол. Отмечается, что в команде американского боксера занялись поиском нового соперника и намерены провести бой в запланированную дату — 25 февраля в Бирмингеме (штат Алабама, США).

В мае 2016 года был отменен бой Уайлдера с Александром Поветкиным за титул чемпиона мира по версии WBC. За несколько дней до поединка в пробе россиянина был обнаружен мельдоний. В результате проведенного расследования Поветкин был оправдан Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и WBC.

На счету 31-летнего Уайлдера 37 побед в 37 боях (36 нокаутом). 29-летний Вавжик одержал 33 победы (19 нокаутом) и потерпел одно поражение — от Поветкина в мае 2013 года.