Названа новая опасность магнитных бурь

Ученые увидели опасность для пилотов в магнитных бурях

Магнитные бури могут быть куда опаснее, чем считалось ранее. Они способны нарушить глобальную спутниковую связь, вызвать масштабные перебои в подаче электроэнергии и увеличить радиационное облучение астронавтов и пилотов, предполагают ученые.

Исследование было проведено в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА в соавторстве со школой физики и астрономии Ланкастера.

Долгое время ученые полагали, что существует верхний предел того, как верхние слои атмосферы Земли реагируют на силу солнечного ветра. Тогда бытовало мнение, что электрические токи снижаются после определенной точки. Новое исследование предполагает, что этот кажущийся предел является иллюзией.

Специалисты пришли к выводу, что реакция Земли на солнечный ветер усиливается с его большей интенсивностью, а не ослабевает. Соответственно, это увеличивает потенциальное воздействие магнитных бурь.

Исследователи считают, что магнитное поле Земли обычно защищает от воздействия космической погоды, поэтому чаще всего магнитные бури проявляются в виде незначительных сбоев в работе оборудования или полярных сияний. Однако в экстремальных случаях спутники могут сходить с орбиты, а связь и сигналы GPS могут прерываться. Если реакция нашей планеты на солнечный ветер не имеет верхнего предела, то при моделировании экстремальных случаев это необходимо учитывать, предполагают специалисты.

Ранее магнитная буря минимального уровня интенсивности (G1) обрушилась на Землю в ночь на 24 июля.