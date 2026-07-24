Россиянина со средством для увеличения пениса задержали за секс-туризм в Латинской Америке

Shot: Россиянина со средством для увеличения пениса задержали в аэропорту Колумбии

Российского туриста со средством для увеличения пениса и презервативами задержали за секс-туризм в Латинской Америке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, мужчина добрался до колумбийского города Медельин через Нью-Йорк, США. Сотрудникам безопасности колумбийского аэропорта не понравились его ответы на вопросы о целях поездки.

Удалось выяснить, что россиянин приехал в страну для интимных отношений с местными проститутками. Оказалось, что он заранее договорился с несколькими из них о встречах, даже внес предоплату и отправился в секс-тур.

Сомнения сотрудников службы безопасности развеяло содержимое чемодана — в нем, кроме презервативов, лежали средство для повышения потенции, USB-флешки и жесткие диски. В итоге соотечественнику отказали во въезде в Колумбию и первым же рейсом отправили обратно.

Ранее были названы две самые популярные страны для секс-туризма у россиян. Ими оказались Таиланд и Индонезия.