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19:04, 24 июля 2026 (обновлено: 19:13, 24 июля 2026)Путешествия

Россиянина со средством для увеличения пениса задержали за секс-туризм в Латинской Америке

Shot: Россиянина со средством для увеличения пениса задержали в аэропорту Колумбии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Markus Mainka / picture alliance / Globallookpress.com

Российского туриста со средством для увеличения пениса и презервативами задержали за секс-туризм в Латинской Америке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, мужчина добрался до колумбийского города Медельин через Нью-Йорк, США. Сотрудникам безопасности колумбийского аэропорта не понравились его ответы на вопросы о целях поездки.

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Удалось выяснить, что россиянин приехал в страну для интимных отношений с местными проститутками. Оказалось, что он заранее договорился с несколькими из них о встречах, даже внес предоплату и отправился в секс-тур.

Сомнения сотрудников службы безопасности развеяло содержимое чемодана — в нем, кроме презервативов, лежали средство для повышения потенции, USB-флешки и жесткие диски. В итоге соотечественнику отказали во въезде в Колумбию и первым же рейсом отправили обратно.

Ранее были названы две самые популярные страны для секс-туризма у россиян. Ими оказались Таиланд и Индонезия.

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