Мужчина разбогател на 3,9 миллиона рублей благодаря быстрой реакции жены

В США мужчина чуть не отдал приятелю выигрышный лотерейный билет на 50 тысяч долларов

В США мужчина из штата Мэриленд чуть не отдал приятелю выигрышный лотерейный билет на 50 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей). Об этом пишет UPI.

Джон Гамильтон из города Камберленд рассказал, что купил билет за 50 долларов (3,9 тысячи рублей), сунул в задний карман штанов и почти сразу забыл о нем. На следующий день американец с женой встретили друга семьи, которому были должны 40 долларов. Гамильтон вспомнил о билете и предложил отдать его в счет долга. «Я сказал ему, что билет что-нибудь выиграет», — поделился воспоминаниями американец.

Жена Гамильтона сразу же перевела разговор на другую тему, и билет остался у них. Во время розыгрыша оказалось, что благодаря быстрой реакции жены супруги разбогатели на 50 тысяч долларов. «Я был просто в шоке», — признался Гамильтон.

Он заявил, что потратит деньги на поездку в круиз с супругой и погашение ипотеки.

Ранее сообщалось, что в Малайзии супруги из штата Пинанг выиграли в лотерею 8,1 миллиона ринггитов (155,1 миллиона рублей) благодаря совету гадалки. Прорицательница посоветовала, где подсмотреть числа для ставки.