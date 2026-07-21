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Из жизни
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21:05, 21 июля 2026Из жизни

Супруги разбогатели на 156 миллионов рублей благодаря гадалке

Супруги из Малайзии выиграли 8,1 миллиона ринггитов в лотерею благодаря совету гадалки
Никита Савин
Никита Савин

Фото: LamoonfilmPhoto / Shutterstock / Fotodom

В Малайзии супруги из штата Пинанг выиграли в лотерею 8,1 миллиона (156,6 миллиона рублей) ринггитов благодаря совету гадалки. Об этом сообщает Mothership.

Счастливчики из города Эйр-Итам рассказали, что китайская прорицательница посоветовала им выбрать для игры числа, связанные с их жизнью. В итоге малайцы решили поставить на числа из своих удостоверений личности и вскоре узнали, что разбогатели на крупную сумму.

Мужчина сначала подумал, что выигрыш ему приснился, и постоянно перепроверял приложение. Он добавил, что не собирается бросать работу. На выигранные деньги семья выплатит долги и съездит в большое путешествие. Мужчина решил, что его жена выйдет на пенсию, а он продолжит работать бухгалтером.

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