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19:02, 24 июля 2026 (обновлено: 19:08, 24 июля 2026)Наука и техника

Стало известно об улучшении учебно-боевого самолета Як-130М

Ростех: Як-130М с помощью новой прицельной системы может эффективно поражать тяжелые БПЛА
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Евгений Мессман / РИА Новости

В «Ростехе» сообщили, что учебно-боевой самолет Як-130М, который показали президенту РФ Владимиру Путину в Иркутске, с помощью новой прицельной системы может эффективно поражать тяжелые БПЛА, пишет ТАСС.

В публикации уточняется, что на Иркутском авиазаводе Объединенной авиастроительной корпорации Путин осмотрел кабину пассажирского самолета МС-21, а также оценил Як-130М.

В «Ростехе» отметили, что учебно-боевой Як-130М получил новую прицельную систему, комплекс бортовой обороны и расширенную номенклатуру вооружений, включая управляемые ракеты.

Путин отмечал, что модернизированные учебно-боевые самолеты Як-130М должны уничтожать беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера.

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