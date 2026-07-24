Стало известно об улучшении учебно-боевого самолета Як-130М

Ростех: Як-130М с помощью новой прицельной системы может эффективно поражать тяжелые БПЛА

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В «Ростехе» сообщили, что учебно-боевой самолет Як-130М, который показали президенту РФ Владимиру Путину в Иркутске, с помощью новой прицельной системы может эффективно поражать тяжелые БПЛА, пишет ТАСС.

В публикации уточняется, что на Иркутском авиазаводе Объединенной авиастроительной корпорации Путин осмотрел кабину пассажирского самолета МС-21, а также оценил Як-130М.

В «Ростехе» отметили, что учебно-боевой Як-130М получил новую прицельную систему, комплекс бортовой обороны и расширенную номенклатуру вооружений, включая управляемые ракеты.

Путин отмечал, что модернизированные учебно-боевые самолеты Як-130М должны уничтожать беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера.