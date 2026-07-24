Путин призвал уничтожать БЭК при помощи Як-130М

Путин: Самолеты Як-130М должны уничтожать безэкипажные катера

Модернизированные учебно-боевые самолеты Як-130М должны уничтожать беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера (БЭК). Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства посетил Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации. Летчик-испытатель Александр Гуськов рассказал президенту, что Як-130М получил современный радар и комплекс вооружения.

«И нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов», — призвал Путин.

Прототип Як-130М представили в 2024 году. Самолет получил радиолокационную станцию БРЛС-130Р и оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К. Также усовершенствованный самолет несет современную систему связи и бортовой комплекс обороны «Президент-С130».

В июне западное издание Military Watch Magazine писало, что Як-130М сможет наносить высокоточные удары по наземным целям.