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19:00, 24 июля 2026 (обновлено: 19:06, 24 июля 2026)Россия

Минобороны России отчиталось об ударах по Одессе и Николаеву

Минобороны: ВС России ударили по портам «Одесса», «Южный» и «Николаев»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по портам на Украине. Подробности раскрыты в Telegram-канале Минобороны.

«В течение дня Вооруженными силами (ВС) Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

В порту «Одесса» под удары объекты логистического центра, где хранились грузы военного назначения. В порту «Южный» поражение получили резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для ВСУ. Помимо того, в порту «Николаев» оказались атакованы два буксира.

В оборонном ведомстве добавили, что еще два удара пришлись по балкеру и сухогрузу, которые шли на переходе в порт «Черноморск».

Ранее стало известно, что в ночь с 23 на 24 июля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России сотни беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали Ленинградская область, Крым и Московский регион, а также Псковская, Новгородская и Калужская области.

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