Спасенный в российском городе птенец тупика-носорога попал на видео

Спасенный во Владивостоке птенец тупика-носорога попал на видео

Во Владивостоке спасли ослабленного птенца тупика-носорога. Птица из семейства чистиковых попала на видео, которое публикует Telegram-канал «NEWS.VL | Владивосток и Приморье».

Неравнодушные местные жители нашли пернатого на пляже «Чайка» и передали его специалистам зоопарка «Садгород». Они выяснили, что птенец является представителем редкой морской птицы, обитающей на Дальнем Востоке. Сейчас тупика-носорога выхаживают сотрудники зоопарка. Они надеются, что после восстановления его получится вернуть в естественную среду обитания.

Ранее спасенный из огня в другом российском городе щенок стал талисманом пожарной части. Ему дали кличку Мишка за привычку сидеть, по-медвежьи широко расставив лапы.

