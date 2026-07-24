Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:08, 24 июля 2026 (обновлено: 19:19, 24 июля 2026)Моя страна

Спасенный в российском городе птенец тупика-носорога попал на видео

Спасенный во Владивостоке птенец тупика-носорога попал на видео
Алина Черненко

Во Владивостоке спасли ослабленного птенца тупика-носорога. Птица из семейства чистиковых попала на видео, которое публикует Telegram-канал «NEWS.VL | Владивосток и Приморье».

Неравнодушные местные жители нашли пернатого на пляже «Чайка» и передали его специалистам зоопарка «Садгород». Они выяснили, что птенец является представителем редкой морской птицы, обитающей на Дальнем Востоке. Сейчас тупика-носорога выхаживают сотрудники зоопарка. Они надеются, что после восстановления его получится вернуть в естественную среду обитания.

Ранее спасенный из огня в другом российском городе щенок стал талисманом пожарной части. Ему дали кличку Мишка за привычку сидеть, по-медвежьи широко расставив лапы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России заявили об ударе по центру принятия решений Украины
    Появились подробности по делу расстрелявшего подростка россиянина
    Невролог посоветовала подходящие людям любого возраста тренировки для мозга
    Зеленский высказался об употреблении кокаина с Макроном
    У компании популярного в России блогера нашли многомиллионный долг
    Иран заявил о подготовке для США бесплатных билетов в ад
    Бывшего президента Украинской ассоциации футбола задержали
    Пластический хирург оценил нос Ксении Собчак
    Туристы попали в ДТП во время сафари в Турции и вылетели из окон
    Акционерам российской компании выплатят дивиденды за счет прибыли прошлых лет
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok