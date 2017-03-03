Костя Цзю рассказал о последствиях отстранения Поветкина

Абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю рассказал о последствиях дисквалификации российского тяжеловеса Александра Поветкина. Его слова приводит Национальная служба новостей (НСН).

«Отстранение может грозить Поветкину окончанием карьеры», — заявил боксер.

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Ранее в четверг, 3 марта, Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил Поветкина на неопределенный срок за применение запрещенных препаратов. Спортсмен сможет обжаловать это решение через год.

Представитель Поветкина Андрей Рябинский рассказал «Р-Спорту», что спортсмен продолжит проводить бои по другим версиям.

В прошлом году поединки с участием Поветкина под эгидой WBC дважды срывались из-за обнаружения в крови россиянина допинга. В мае россиянин не вышел на ринг против американца Деонтея Уайлдера, так как его тест дал положительный результат на мельдоний. В декабре канадец Бермейн Стивер отказался проводить бой с Поветкиным, поскольку в организме россиянина нашли остарин.