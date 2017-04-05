Объявлена дата возвращения Поветкина на ринг

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин проведет бой 1 июля в Москве. Имя соперника спортсмена неизвестно. Об этом сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса», которая представляет интересы Поветкина.

Поединок с участием россиянина пройдет в рамках боксерского вечера в концертном зале «Россия». Помимо Поветкина, в турнире примут участие, в частности, Эдуард Трояновский, Алексей Папин, Валерий Третьяков.

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3 марта спортсмен был дисквалифицирован Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок и оштрафован на 250 тысяч долларов за применение мельдония. В феврале коллегия присяжных заседателей федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк постановила, что Поветкин употреблял это вещество после его внесения в список запрещенных. При этом сам россиянин настаивал, что использовал мельдоний лишь до запрета на его применение. Допинг-проба боксера дала положительный результат перед боем за титул чемпиона мира по версии WBC с американцем Деонтеем Уайлдером, который должен был состояться в мае 2016 года в Москве.

17 декабря 2016-го сорвался еще один поединок россиянина — за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Тот отказался боксировать после обнаружения в пробе россиянина остарина.