Следующим соперником Поветкина станет украинец Руденко

Российский боксер Александр Поветкин проведет бой с украинцем Андреем Руденко. Об этом сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса».

Поединок пройдет 1 июля в московском концертном зале «Россия» («Лужники») и станет главным событием большого боксерского шоу, организованного «Миром бокса». Титулы в бою разыгрываться не будут.

Последний раз Поветкин выходил на ринг в декабре 2016 года. Его соперником в бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) должен был стать канадец Бермейн Стиверн, но бой отменили из-за обнаруженного в пробе Поветкина остарина. Вместо Стиверна против 37-летнего россиянина на ринг вышел француз Йоанн Дюапа и был нокаутирован в шестом раунде.

В активе Поветкина 30 побед (22 нокаутом) при одном поражении, которое он потерпел от Владимира Кличко. Руденко одержал 31 победу (19 нокаутом) и дважды уступил по очкам.