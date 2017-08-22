Макгрегор посоветовал Мэйуэзеру воскресить Брюса Ли

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор предложил американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру воскресить Брюса Ли для подготовки к бою. Слова ирландца приводит The Maclife.

«Какой боец смешанного стиля похож на меня? Брюс Ли. Флойду нужно его воскресить, ведь он единственный, кто мог бы показать, что будет с ним на ринге», — сказал Макгрегор.

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Поединок по правилам бокса между Макгрегором и Мэйуэзером пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не будет титульным.

40-летний Мэйуэзер одержал победы во всех 49 боях в профессиональной карьере (26 нокаутом). 29-летний Макгрегор провел 24 поединка, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел три поражения. Ирландец владеет титулом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Брюс Ли (1940-1973) — американский и гонконгский актер, известный благодаря использованию элементов китайских боевых искусств в своих лентах. В его фильмографии такие картины, как «Кулак ярости», «Путь дракона» и «Игра смерти». 13 июня было опубликовано единственное сохранившееся видео его реального боя.

