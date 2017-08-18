Мэйуэзер пообещал окончательно завершить карьеру после боя с Макгрегором

Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший объявил, что окончательно завершит карьеру после поединка с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Его слова приводит The Sun.

«Это мой последний бой. Я пообещал своей команде и детям, что после поединка с Макгрегором больше не выйду в ринг. Я сдержу слово и не нарушу его. У меня появилось много дел, дети пойдут в колледж, и это отнимет много времени, потому что образование имеет большое значение в моей семье», — заявил Мэйуэзер.

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40-летний американец признал, что «уже не тот, что был раньше». При этом он отметил, что по-прежнему опасен на ринге благодаря богатому опыту выступлений на высоком уровне.

Мэйуэзер уже завершал карьеру в сентябре 2015 года. В последнем поединке он победил соотечественника Андре Берто единогласным решением судей.

Бой по правилам бокса между Макгрегором и Мэйуэзером состоится 26 августа. Встреча пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не будет носить титульного характера. По неподтвержденным данным, ирландец заработает за выход на ринг около 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.

Мэйуэзер остается непобежденным — американец одержал 49 побед 49 боях в профессиональной карьере (26 нокаутом). 29-летний Макгрегор провел 24 поединка по правилам ММА, из которых 21 выиграл (18 нокаутом) и потерпел три поражения.