«Бой Макгрегора с Мэйуэзером превращает бокс в клоунаду»

Непобежденному российскому бойцу смешанного стиля Ивану Штыркову предложили присоединиться к самому престижному мировому промоушену — Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC). 28-летний спортсмен пока не торопится подписывать контракт, считая, что ему еще надо подготовиться. Штырков рассказал «Ленте.ру» о планах на ближайшее будущее, поделился мнением о целесообразности продолжения карьеры Федора Емельяненко, а также раскритиковал идею проведения боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мэйуэзером.

«Лента.ру»: Как узнали об интересе к вам из UFC?

Штырков: Промоутер Алексей Титов сказал в двух словах, никакой конкретики не было. Грубо говоря, они «забросили удочку». Не думал, что это вызовет такой ажиотаж в интернете. Со мной пока никто не связывался напрямую, цифры и другие подробности контракта, соответственно, мне тоже неизвестны. Сейчас нужно все взвесить, хорошо подумать. Даже если я подпишу контракт с UFC, до этого мне необходимо провести еще несколько боев.

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Не хочу приходить в большую организацию с серьезной конкуренцией неподготовленным, чтобы просто засветиться. Если и выступать в UFC, то с заявкой на лидерство. Хорошо, что меня с принятием решения никто не торопит. Льстит, что люди из такого серьезного промоушена меня заметили, но нестись туда сломя голову нельзя.

Вы сказали, что пока не готовы драться в UFC. В каких компонентах нужно прибавлять?

Подтянуть надо многие компоненты, но главное — определиться с весовой категорией, в которой буду выступать, если уйду в серьезный промоушен. В UFC, к примеру, в тяжелом весе бьются очень высокие ребята, у меня же рост 182 сантиметра, поэтому мы рассматриваем вариант перехода в более легкую весовую категорию, например, до 84 килограммов. Но до конца пока не определился.

Есть ли уже планы на ближайших соперников?

Когда разберусь с категорией, займемся поиском конкретных соперников. Посмотрим, кто свободен от контрактных обязательств, кого сможет предложить мой (RCC — прим. «Ленты.ру») или какой-либо другой российский промоушен.

Российский боец Иван Штырков и бразильский боец Антонио Силва (слева направо) Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В UFC бои проводятся в октагоне, вы же в основном дрались на обычном ринге. Есть ли принципиальная разница?

Отличается тактика ведения боя, ведь октагон больше любого ринга. Но разница не критична, ко всему можно привыкнуть, все можно наработать на тренировках. Перед переходом в UFC важно провести подготовительные бои именно в клетке. Знаю, что мой промоушен RCC нацелен на это. В России часто организуются вечера единоборств, в рамках которых проводятся поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, MMA, поэтому ринг гораздо удобнее. В ближайшее время надеюсь принять участие в турнирах по смешанным единоборствам. Клетка придает зрелищности этому виду спорта.

Вы встречались с именитыми титулованными бойцами, среди которых Джефф Монсон, Антониу Силва, Сатоси Ишии. Какой из этих боев для вас наиболее запоминающийся?

Тяжелее всего психологически было драться с Монсоном. До этого я никогда не выступал при таком количестве зрителей. Несмотря ни на что, он профессиональный спортсмен, хотя после поединка и заявлял, что его обманули и бой должен был быть показательным. Есть контракты и договоры, опровергающие слова американца. Психологически тяжело было и после этой встречи, обо мне заговорили в интернете, возникла некая популярность, к которой я никогда не стремился.

Самым тяжелым физически был бой против Силвы, во втором раунде я потратил слишком много сил на то, чтобы досрочно закончить поединок, а потому в третьем бился уже на морально-волевых. С Ишими получилась хорошая техничная встреча, я был отлично к ней готов и превзошел соперника прежде всего в борьбе. Отрадно, что он сам олимпийский чемпион по дзюдо и не раз «бросал» именитых представителей MMA. К поединку удалось подойти с холодной головой, я никуда не спешил, четко гнул свою линию. Наверное, именно бой с японцем мне понравился больше всех.

Джефф Монсон Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Недавно Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону, после чего многие специалисты заговорили о том, что россиянину пора заканчивать карьеру. А вы как считаете?

Хочу поблагодарить Федора за то, что он сделал для смешанных единоборств в России. Уверен, без него у нас в стране толком бы не было ни любительского, ни профессионального MMA. Спорт постоянно развивается, уровень бойцов все время повышается, трудно за ними успеть. Конечно, сказывается возраст, но я не могу критиковать Федора. Он уйдет, когда сам посчитает нужным.

Я видел, как Емельяненко выходил на бой с Митрионом. Мне показалось, что в его глазах нет былого огня. Такое ощущение, что он стал относиться к боям как к работе. Если MMA для тебя лишь средство заработка — это не сулит ничего хорошего. В тяжелом весе часто все решает один удар. Попади Федор по лицу Митриона более акцентированно — и бой закончился бы совсем по-другому. Они ведь одновременно упали, но первым встал американец. Еще один важный момент — по этому бою мы даже не можем оценить, насколько хорошо подготовился Федор, все решило одно попадание. В предыдущем поединке с Фабио Мальдонадо Емельяненко показал, что может держать удар и переломить ход боя.

Болельщики имеют право высказывать свое мнение, но решать все равно Федору. Мне бы хотелось, чтобы он еще подрался и ушел из спорта на мажорной ноте, победив в последнем поединке перед уходом.

Если бы вам предложили бой с Емельяненко, согласились бы?

Я против проведения такого поединка. Руководство промоушена интересовалось моим мнением насчет гипотетической возможности организации боя с Федором или его братом Александром. У меня нет страха, но не хотелось бы биться с обоими Емельяненко по моральным соображениям, по крайней мере, с Федором — точно. Просто поставить галочку, что я дрался с великим спортсменом, пропиариться на его имени — не для меня.

Вас нередко критикуют, называют победы незаслуженными и пишут, что вы деретесь со «сбитыми летчиками». Как относитесь к этому?

Критика иногда бывает полезной, однако трудно принять тех, кто ни разу не надевал перчатки. Часто высказывают версии, что какой-то бой куплен, будто эти товарищи присутствовали при передаче денег. Я не считаю своих соперников «сбитыми летчиками». Да, они не были топовыми бойцами, но и себя я никогда не относил к топу, знаю все свои минусы и недоработки. Можно «сломать» любого, даже самого талантливого бойца, кинув его в начале карьеры в мясорубку под мировых лидеров. Нельзя забывать, что наш вид спорта травмоопасен, каждый удар по голове не проходит бесследно.

Мне повезло с моим промоушеном. Здорово, что они помогают постепенно развиваться, грамотно подбирая соперников, не кидая под «танки». Не стоит забывать и о том, что у всех топовых бойцов заключены контракты с серьезными организациями, невозможно их просто так «выдернуть» на бой со мной. Из тех, кто сейчас свободен, у меня были далеко не самые слабые соперники.

В августе Конор Макгрегор проведет бой по правилам бокса с Флойдом Мэйуэзером. Чего ждете от этого поединка?

Как продукт промоушена Макгрегор — настоящий красавчик. Он занял свою нишу и делает огромные деньги. Но есть вопросы к нему как к профессиональному спортсмену. Его легкие победы над звездами MMA лично для меня выглядели довольно странными. Не буду никого голословно обвинять, поскольку не имею доказательств, но когда Эдди Альварес вместо боя ползает по октагону, а отличающийся хладнокровием Жозе Алду с первых секунд сломя голову летит на Конора... Это странно.

Бой с Мэйуэзером — яркий пример того, что профессиональный спорт окончательно превращается в шоу. Бокс, у которого миллионы поклонников по всему миру, оборачивается клоунадой. Помню, как в детстве мы спорили, кто круче: борец или боксер, каратист или рукопашник. По-моему, именно для разрешения этого спора и были придуманы смешанные единоборства. А теперь вдруг боец MMA вызывает на бой величайшего боксера современности. Кроме зарабатывания денег, в этом нет никакого смысла. Если у поединка не будет никакого заранее прописанного сценария — мы увидим уверенную победу Мэйуэзера. Его пытались избить великие боксеры, ни у кого не получилось. Вряд ли ирландец станет исключением. Не может же профессиональный пловец выйти на беговую дорожку и обогнать там схожего по квалификации легкоатлета.

Флойд Мэйуэзер (слева) и Конор Макгрегор Фото: Ray Tang / Zumapress / Globallookpress.com

Конечно, раз в год и палка стреляет, теоретически не исключено, что Мэйуэзер вдруг пропустит один хороший удар и проиграет. Тогда бокс лишится своего величия как главный ударный вид единоборств. Любой ММА-шник будет вправе сказать, что бокс — бесполезный вид спорта, а заниматься нужно смешанными единоборствами. В моем представлении на кону стоит репутация всего бокса. Однако уверен, что в США отношение к этому событию гораздо более спокойное, бой воспринимается как масштабное шоу и хороший бизнес. Там капитализм, и все строится на бабках.

В России топовых боксеров с мировым именем гораздо больше, чем представителей MMA. С чем это связано?

В ведущих мировых промоушенах наших бойцов немало, но часто им там приходится довольно тяжело. Это связано с тем, что все российские MMA-шники выходцы из какого-либо другого вида спорта — бокса, борьбы, самбо. Переходя в смешанные единоборства, они адаптируются, но соревноваться с американцами и бразильцами, где MMA — отдельный вид спорта вот уже несколько десятков лет, им очень тяжело.

В MMA вы пришли из самбо, сейчас этот вид спорта активно продвигают в олимпийскую программу. Хотели бы выступить на Играх?

Разговоры об этом ведутся давно, но, к сожалению, такое развитие событий маловероятно. Сейчас на чемпионатах мира по самбо наша страна выигрывает до 80 процентов всех золотых медалей, как же с этим смогут смириться американцы, имеющие огромное влияние на МОК? Если наши самбисты поедут на Олимпиаду, то всех там «накажут», конкурентам потребуется много времени, чтобы добиться таких же высот в этом виде спорта. Я знаю многих тренеров и спортсменов из российской сборной. Они достойны олимпийской семьи. Это дало бы огромный толчок развитию самбо. Что касается меня, я давно не занимаюсь самбо, сейчас моих навыков не хватит, чтобы пройти отбор на Игры.

Вы не проиграли ни одного боя в профессиональной карьере. Это обстоятельство помогает вам настраиваться на поединки или наоборот, мешает, налагая дополнительную ответственность?

Ответственность меня всегда только мотивирует. Я — выходец из любительского спорта, где твои поражения никто не считает, главное, сколько ты выиграл медалей. В профессиональном все иначе, статистика здесь — особенная изюминка. С одной стороны, ты понимаешь, что случится может всякое, и цифра 0 в графе «поражения» пропадет. С другой — осознание того, что ты никому не проиграл, греет и мотивирует. Ты понимаешь, что когда цифра изменится на единицу, начать с чистого листа будет нельзя, а потому отдаешь все силы, чтобы оставаться непобежденным.