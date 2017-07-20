Богатырская наша сила

Одним российским бойцом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) может стать больше. Иван Штырков, непобежденный тяжеловес, получил предложение подписать контракт с крупнейшим промоушеном мира. Сам он, впрочем, оговорился, что пока не готов к выступлению на столь высоком уровне. «Лента.ру» вспоминает отечественных спортсменов, способных послужить примером для 28-летнего Штыркова.

Антонио Сильва, Джефф Монсон, Сатоши Ишии — всех их Иван Штырков одолел. В 11 поединках по правилам ММА россиянин одержал 11 побед, и этого не могли не заметить в UFC. В промоушене уже сейчас заинтересованы в молодом по меркам смешанных единоборств спортсмене, хотя сам он пока не спешит подписывать контракт. И все же Штырков наверняка мечтает о славе, какой добились многие отечественные бойцы.

Федор Емельяненко (36 побед, 5 поражений)

Когда Последний Император был на пике своей карьеры, смешанные единоборства в России практически не транслировали. На родине его мало знали. Непобедимого в первое десятилетие XXI века Емельяненко гораздо больше почитали в Азии — там он был настоящим кумиром.

Недооцененный в своей стране боец сделал все, чтобы привлечь российского зрителя к ММА, и ему это удалось в полной мере. За его карьерой широкая аудитория следит уже лет восемь. Жаль, что со временем боец начал сдавать. Три поражения подряд в 2010-2011-м он компенсировал тремя победами, после чего стал президентом только что созданного Союза ММА России.

Федор Емельяненко Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

2015-й подарил неожиданное возвращение Федора в октагон, причем триумфальное: в канун Нового года он отправил в технический нокаут Джайдипа Сингха, в июне 2016-го судьи признали его сильнее Фабио Мальдональдо. Но разговоры о том, что время Емельяненко уже прошло, не смолкали. В июне этого года он был нокаутирован Мэттом Митрионом, что усилило споры о целесообразности продолжения его карьеры. Пока точка не поставлена, и Последний Император, похоже, готовится к реваншу с Митрионом.

Хабиб Нурмагомедов (24 победы)

Сейчас Хабиб — самый узнаваемый российский боец ММА. Победы в UFC подвели его вплотную к поединку с ирландским чемпионом Конором Макгрегором, который сейчас собирается дебютировать в боксе. Сам Нурмагомедов в марте должен был преодолеть последнее препятствие на пути к титульному бою в лице американца Тони Фергюсона. Спортсмены много чего наговорили друг о друге перед встречей, однако в октагон так и не вышли: россиянин попал в госпиталь из-за слишком активной сгонки веса.

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Второе свидание Хабиба и Тони назначено на ноябрь. На кону — престиж и возможность встретиться с Макгрегором. Ирландец, кстати, уже выразил желание подраться с Нурмагомедовым в России. «Почему бы мне не встать с мужиком на его территории, в таком сумасшедшем месте, как Россия? Это одно из тех дел, что я бы хотел совершить», — заявил на днях Конор. Хабиб встретит его горячими дагестанскими объятиями.

Сергей Харитонов (25 побед, 6 поражений)

В ноябре 2016 года Сергей Харитонов дебютировал в Bellator. Получилось ужасно: уже на 16-й секунде американец Джейви Айяла отправил россиянина в нокаут боковым ударом в челюсть. Худшего сценария для первого боя в большой организации и не придумаешь.

Тем не менее Харитонов — один из лучших российских бойцов. После поражения от Айялы, шестого в карьере, он провел два поединка, и оба раза ему не пришлось дожидаться финального гонга. В марте он вновь вышел под эгидой Bellator и нокаутировал американца Чейза Громли, а в июне такая же участь постигла его соотечественника Рамо Тьери Сокуджу.

Александр Шлеменко (56 побед, 9 поражений)

Шесть последних боев Александра Шлеменко были для него главными. Два он провел в Bellator, остальные — в промоушене М-1, а итог только один — победа российского бойца. Но первая победа, над голландцем Мелвином Манхуфом, особой радости ему не принесла. После поединка у Шлеменко был обнаружен повышенный уровень тестостерона, бой признали несостоявшимся, а самого бойца дисквалифицировали на три года.

Срок удалось скостить до девяти месяцев, и когда Шлеменко в феврале 2016-го вернулся в спорт, его соперники не получили ни единого шанса. В последнем бою, на турнире M-1 Challenge 79, он за 25 секунд нокаутировал американца Брэндона Хэлси, которому однажды проигрывал.

Видео: mma Vine / YouTube

До дисквалификации Александр выступал преимущественно в Bellator, став одним из самых успешных бойцов в истории этой организации.

Виталий Минаков (20 побед)

Как и Нурмагомедов, Минаков пока не знает поражений в боях по правилам ММА. Последняя его жертва — Антонио Сильва, тот самый, что побеждал Емельяненко. Сейчас бразилец далек от таких успехов: в последних пяти своих поединках четырежды побывал в нокауте, а еще в одном проиграл судейским решением.

Состояние Сильвы не умаляет заслуг Минакова. Российский тяжеловес в свое время выступал в Bellator, а сейчас занимает первое место в рейтинге организации Fight Nights.