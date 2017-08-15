Спарринг-партнер сравнил Макгрегора с Пиноккио и предложил бить Мэйуэзера носом

Американский боксер Поли Малиньяджи, выступавший в роли спарринг-партнера бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, сравнил ирландца с Пиноккио. Слова спортсмена приводит MMA Junkie.

«Конор так старается, говорит: "Ребята, слушайте, я смогу сделать это. Я нокаутирую Флойда Мэйузера за два раунда". Можно продолжать врать о чем угодно. Если бы Макгрегор был Пиноккио, он смог бы побить Мэйуэзера с другого конца ринга своим носом — настолько сильно он обманывает публику», — заявил Малиньяджи.

По словам боксера, предстоящий бой между Макгрегором и Мэйуэзером — «не диснеевский фильм». Американец знает, что делать на ринге.

Малиньяджи объявил об уходе из тренировочного лагеря ирландского бойца 4 августа. По одной из версий, причиной послужила публикация фотографий с их спарринг-боя. На снимках американец якобы находится в нокдауне, однако сам он подчеркнул, что упал в результате толчка. Позднее боксер заявил, что «Макгрегор ноет, как девчонка, при каждом ударе по корпусу» и пожалел, что начал работать с ним.

Бой в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) пройдет в Лас-Вегасе 26 августа и не будет титульным.

40-летний Мэйуэзер одержал победы во всех 49 боях в профессиональной карьере (26 нокаутом). 29-летний Макгрегор провел 24 поединка, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел три поражения. Ирландец владеет титулом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.