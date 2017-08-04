Бывший чемпион мира по боксу отказался тренироваться с Макгрегором

Бывший чемпион мира по боксу по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) американец Пол Малиньяджи покинул тренировочный лагерь ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Некоторые вещи, которые вышли за пределы ринга, и то, что происходит внутри лагеря, подтолкнуло меня к такому решению. Не мне диктовать условия, по которым будет работать лагерь, однако я вправе решать, хочу ли быть его частью. Я не выдам тактику, которую использовал Конор во время двух спарринг-сессий со мной», — написал боксер.

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Причиной ухода Малиньяджи стала публикация фотографий со спарринг-боя между ним и Макгрегором. На изображениях американец якобы находится в нокдауне, однако сам он подчеркнул, что упал в результате толчка.

— Conor McGregor News (@ConormcGregor5) 03 августа 2017, 23:55

Макгрегор готовится к поединку по правилам бокса против американца Флойда Мэйуэзера, который состоится 26 августа. Встреча состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов). Поединок не будет титульным. По неподтвержденным данным, ирландец заработает за выход на ринг около 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.

40-летний Мэйуэзер одержал победы во всех 49 боях в профессиональной карьере (26 нокаутом). 28-летний Макгрегор провел 24 поединка по правилам ММА, из которых 21 выиграл (18 нокаутом) и потерпел три поражения.

36-летний Малиньяджи — бывший чемпион в первом полусреднем (до 63,5 килограмм) и полусреднем (до 66,7) весе. На его счету 36 побед (семь нокаутом) и восемь поражений.