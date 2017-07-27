Макгрегор пообещал Мэйуэзеру бой-реванш по правилам MMA

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор допустил возможность реванша с американским боксером Флойдом Мэйуэзером только в октагоне по правилам MMA. Об этом сообщает ESPN.

«Я жду 26 августа, когда весь мир будет шокирован. Мэйуэзер напуган, я же готов ко всему. Если после того, как он проснется после нокаута, ему захочется реванша, то он сможет получить его в октагоне», — заявил ирландец.

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26 августа спортсмены проведут бой по правилам бокса. Встреча состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов). Поединок не будет титульным. По некоторым данным, ирландец заработает за выход на ринг около 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.

40-летний Мэйуэзер одержал победы во всех 49 боях в профессиональной карьере (26 нокаутом). 28-летний Макгрегор провел 24 поединка по правилам ММА, из которых 21 выиграл (18 нокаутом) и потерпел три поражения.