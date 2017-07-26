«Нецензурный» костюм Конора Макгрегора поступил в продажу

Американский бренд David August, специализирующийся на люксовой мужской одежде, предложил клиентам костюм-тройку Eff You. Об этом сообщает HypeBeast.

Фото: David August 1 /2

Ранее такой костюм был сшит по заказу ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. Полоски на ткани выполнены в виде повтора нецензурного английского выражения f**k you. Макгрегор надел костюм на первую встречу со своим соперником, американским боксером Флойдом Мэйуэзером, которая состоялась 12 июля. Костюм-тройка изготовлен из высококачественной шерстяной ткани и будет шиться по мерке ограниченным тиражом. Цена — 6500 долларов. Заказ можно сделать на официальном сайте David August.

Поединок между Макгрегором и Мэйуэзером состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Он пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 килограмма). По неофициальной информации, ирландец получит за поединок 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.

David August — американский бренд мужской одежды. Занимается выпуском готовой одежды и пошивом по индивидуальному заказу. Основан в 1989 году предпринимателем и дизайнером Дэвидом Огастом Хейлом.