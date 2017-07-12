Макгрегор зашифровал нецензурное послание для Мэйуэзера в дизайне пиджака

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор зашифровал послание американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру в дизайне своего костюма. Фото ирландец выложил на своей странице Twitter.

«Костюм говорит: F**k you», — подписал фотографию Макгрегор. На пиджаке бойца были размещены сотни надписей F**k you, сделанные мелким шрифтом, чтобы их было видно только с очень близкого расстояния.

Ранее в среду Макгрегор и Мэйуэзер впервые встретились лицом к лицу и посмотрели друг другу в глаза.

Поединок состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Он пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 килограмма). По неофициальной информации, ирландец получит за поединок 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.