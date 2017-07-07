Мэйуэзер-старший заверил в способности сына «надрать задницу» Макгрегору

Отец американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего поделился ожиданиями от грядущего поединка сына с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Его слова приводит mmafighting.com.

«Хочу сказать вам следующее: даже если поединок затянется, Флойд надерет Макгрегору задницу. Так все и будет. Макгрегор будет кричать. Никто не скажет, что я ошибаюсь. Все и так знают, что Макгрегор в любом случае будет кричать», — заявил Флойд Мэйуэзер-старший.

Он отметил, что его сын готовит сопернику несколько сюрпризов, и заверил, что в бою с Макгрегором Мэйуэзер-младший продемонстрирует нечто совершенно новое.

Бой Макгрегора с Мэйуэзером по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 килограмма) состоится 26 августа в Лас-Вегасе. По неофициальной информации, ирландец получит за поединок 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.

Мэйуэзер-младший не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. 40-летний боксер выиграл 49 поединков (26 нокаутом). В активе 28-летнего Макгрегора 24 боя по правилам ММА, в которых он одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел три поражения. Ирландец — первый в истории чемпион UFC в двух весовых категориях.