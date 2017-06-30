Макгрегор показал процесс подготовки к бою с Мэйуэзером

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор показал процесс подготовки к поединку с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим. Видео появилось в Instagram-аккаунте ирландца.

На записи видно, как Макгрегор отрабатывает удары по боксерской груше. «Вы никогда не видели таких движений», — гласит подпись к посту.

Мэйуэзер и Макгрегор проведут бой по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе. Поединок пройдет в первом среднем весе (до 69,85 килограмма) и не будет титульным. Ирландец заработает за него 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.

40-летний Мэйуэзер — бывший чемпион мира в пяти весовых категориях. Он одержал победы во всех 49 боях на профессиональном ринге (26 нокаутом). 28-летний ирландец провел 24 боя по правилам ММА, одержав 24 победы (18 нокаутом) при трех поражениях. Макгрегор — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.