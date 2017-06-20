Головкин назвал бой Мэйуэзера с Макгрегором цирковым представлением

Чемпион мира по боксу по нескольким престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин отказался считать серьезной встречу между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. Об этом сообщает Reuters.

«Люди понимают, что такое настоящий боксерский бой, и что такое большое шоу, возможно даже забавное, похожее на цирковое представление. Все знают, что Макгрегор не боксер», — заявил Головкин.

«Если вы хотите смотреть шоу, то пожалуйста. Если же хотите увидеть настоящий бой и вы уважаете бокс, то смотрите мой поединок с Саулем Альваресом», — добавил он.

Встреча казахстанца с мексиканцем Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. В бою будут разыгрываться титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, ныне принадлежащие Головкину.

Бой между Макгрегором и Мэйуэзером по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 килограмма) состоится 26 августа в Лас-Вегасе. По информации СМИ, ирландец получит за поединок 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.