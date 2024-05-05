Макрон высказался о продолжении диалога с Россией

Президент Франции Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

Французский лидер Эммануэль Макрон озвучил свою позицию по переговорам с Россией. В интервью La Tribune он подчеркнул необходимость продолжать диалог с Москвой.

Глава государства указал, что отказ от переговоров с российской стороной приведет к разрушению международного порядка, мира и безопасности.

Ранее агентство Bloomberg рассказало о придуманном Макроном способе повлиять на президента России Владимира Путина в украинском вопросе. По его данным, французский лидер надеется, что председатель КНР Си Цзиньпин сможет уговорить главу РФ прекратить спецоперацию на Украине.