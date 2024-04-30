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11:59, 30 апреля 2024Мир

Макрон придумал способ повлиять на Путина в вопросе Украины

Bloomberg: Макрон хочет повлиять на Путина в вопросе Украины через Си Цзиньпина

Фото: Ng Han Guan / Pool / Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон придумал способ повлиять на главу России Владимира Путина в украинском вопросе. Он захотел сделать это через китайского лидера Си Цзиньпина, пишет Bloomberg.

По данным издания, Макрон стремится усилить личные связи с лидером КНР во время его двухдневного визита во Францию, поскольку надеется, что Си может уговорить Путина прекратить спецоперацию РФ на Украине.

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Отмечается, что Макрон также намерен привлечь китайские средства во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин никогда не оставался в стороне от конфликта на Украине. Он подчеркнул, что за прошедшие два года Китай упорно работал над прекращением огня и стабилизацией ситуации.

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      Фариза Бацазова
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