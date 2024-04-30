Макрон придумал способ повлиять на Путина в вопросе Украины

Bloomberg: Макрон хочет повлиять на Путина в вопросе Украины через Си Цзиньпина

Президент Франции Эмманюэль Макрон придумал способ повлиять на главу России Владимира Путина в украинском вопросе. Он захотел сделать это через китайского лидера Си Цзиньпина, пишет Bloomberg.

По данным издания, Макрон стремится усилить личные связи с лидером КНР во время его двухдневного визита во Францию, поскольку надеется, что Си может уговорить Путина прекратить спецоперацию РФ на Украине.

Отмечается, что Макрон также намерен привлечь китайские средства во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин никогда не оставался в стороне от конфликта на Украине. Он подчеркнул, что за прошедшие два года Китай упорно работал над прекращением огня и стабилизацией ситуации.