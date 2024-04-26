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14:16, 26 апреля 2024Мир

Глава МИД Китая рассказал о позиции Пекина по Украине

Глава МИД Ван И: Китай никогда не оставался в стороне от конфликта на Украине

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин никогда не оставался в стороне от конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательная, ясная и прозрачная. Китай не является ни стороной конфликта, ни виновником кризиса, но он никогда не оставался в стороне», — отметил глава китайского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Пекин за прошедшие два года упорно работал над прекращением огня и стабилизацией ситуации на Украине.

«Председатель [КНР] Си Цзиньпин лично много общался с лидерами разных стран, в том числе России и Украины и подчеркивал, что мирные переговоры являются единственным реальным выходом», — добавил Ван И.

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      Лина Пивоварова
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