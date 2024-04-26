Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:37, 26 апреля 2024Мир

МИД Китая обвинил НАТО в кризисе на Украине

МИД Китая заявил, что НАТО несет прямую ответственность за кризис на Украине
Ван Вэньбинь

Ван Вэньбинь. Фото: Florence Lo / Reuters

Североатлантический альянс несет прямую ответственность за начало кризиса на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает ТАСС.

«НАТО несет неснимаемую ответственность за кризис [на Украине]», — заявил он, добавив, что альянсу следует перестать перекладывать вину на других и задуматься о своей роли в том, что происходит.

Он также призвал блок предпринять практические шаги для политического урегулирования сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен отправился с визитом в Пекин, чтобы выразить обеспокоенность поддержкой Китаем российского военно-промышленного комплекса.

Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Блинкеном призвал США не вмешиваться во внутренние дела Китая и не подавлять его развитие.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В России задержали 17-летних членов проукраинской группировки. Они хотели взорвать отдел полиции или военкомат

      Стало известно об ударах в Очакове

      Медведев заявил об уничтожении Россией «новых фашистов»

      Модель Victoria's Secret поделилась снимками в бикини

      В России объяснили отвод ВСУ Abrams двумя свойствами этих танков

      Ресурсы «Единой России» подверглись масштабным DDoS-атакам

      В России затравленный одноклассниками мальчик выпал из окна третьего этажа школы

      МИД Китая обвинил НАТО в кризисе на Украине

      Планировавшего воевать на стороне ВСУ россиянина осудили

      60-летняя адвокат решила стать самой красивой девушкой страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше