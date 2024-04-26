МИД Китая обвинил НАТО в кризисе на Украине

МИД Китая заявил, что НАТО несет прямую ответственность за кризис на Украине

Североатлантический альянс несет прямую ответственность за начало кризиса на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает ТАСС.

«НАТО несет неснимаемую ответственность за кризис [на Украине]», — заявил он, добавив, что альянсу следует перестать перекладывать вину на других и задуматься о своей роли в том, что происходит.

Он также призвал блок предпринять практические шаги для политического урегулирования сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен отправился с визитом в Пекин, чтобы выразить обеспокоенность поддержкой Китаем российского военно-промышленного комплекса.

Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Блинкеном призвал США не вмешиваться во внутренние дела Китая и не подавлять его развитие.