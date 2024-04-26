МИД Китая обвинил НАТО в кризисе на Украине
Североатлантический альянс несет прямую ответственность за начало кризиса на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает ТАСС.
«НАТО несет неснимаемую ответственность за кризис [на Украине]», — заявил он, добавив, что альянсу следует перестать перекладывать вину на других и задуматься о своей роли в том, что происходит.
Он также призвал блок предпринять практические шаги для политического урегулирования сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен отправился с визитом в Пекин, чтобы выразить обеспокоенность поддержкой Китаем российского военно-промышленного комплекса.
Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Блинкеном призвал США не вмешиваться во внутренние дела Китая и не подавлять его развитие.